ПЕКИН, 30 сен /ПРАЙМ/. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе экономики Китая в сентябре незначительно замедлился до 53,7 пункта, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные статистического управления.

Показатель оказался несколько хуже, чем в августе, когда индекс ускорился до 53,8 пункта. Вместе с тем, он все еще выше психологической отметки в 50 пунктов. Аналитики прогнозировали рост PMI в услугах до 53,9 пункта.

Правительство Китая поддерживает сферу услуг, чтобы компенсировать спад в таком традиционном секторе, как тяжелая промышленность. Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.