МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник не показывают единой динамики, так как инвесторы сохраняют обеспокоенность после новостей о возможном делистинге китайских компаний с американских бирж, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.56 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,4%, до 2920,46 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,61%, до 1602,41 пункта, гонконгский Hang Seng Index — вырос на 0,52%, до 26088,88 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,38%, до 2057,68 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,08%, до 6721,5 пункта, японский Nikkei 225 — уменьшался на 0,75%, до 21715,79 пункта.

В прошлую пятницу, 27 сентября, СМИ сообщили о том, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность делистинга китайских компаний с фондовых бирж США, а также ограничения потоков американских портфельных инвестиций в Китай. Позднее пресс-секретарь минфина США Моника Кроули отметила, что Вашингтон на данном этапе не планирует такой шаг.

На опасениях за торговые отношения США и Китая американские биржи по итогам пятницы снизились, при этом индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал более чем на 1%. Вместе с этим инвесторы сохраняют осторожность перед длинными выходными в Китае, которые продлятся неделю.

Заявление минфина страны, сделанное в выходные, успокоило рынки, считает рыночный стратег по АТР AxiTrader Стивен Иннес (Stephen Innes), чье мнение приводит агентство Франс Пресс. Однако эксперт отметил, что заявление не до конца прояснило позицию Белого дома, а также не исключило других возможных мер с американской стороны.

Инвесторы также обращают внимание на статистику по Китаю. Так, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в сентябре вырос до 49,8 пункта с 49,5 пункта, ожидалось сохранение показателя на уровне августа. PMI в непроизводственном секторе экономики уменьшился до 53,7 пункта с 53,8 пункта месяцем ранее, ожидался рост до 54,2 пункта. Индекс PMI в промышленном секторе экономики Китая по версии Caixin составил в сентябре 51,4 пункта против 50,4 пункта, ожидалось снижение до 50,2 пункта.