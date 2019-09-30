МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром незначительно меняются после снижения на протяжении нескольких торговых сессий подряд, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.23 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,05%, до 61,01 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,07%, до 55,87 доллара за баррель.

В пятницу СМИ сообщили, что Саудовская Аравия полностью восстановила добычу нефти, нарушенную в середине сентября. Королевство после атаки на нефтяные объекты 14 сентября сократило добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.

Неопределенность по срокам восстановления производства и риски новых атак поддерживали удорожание нефти, но позднее цены растеряли рост на прогнозах, что королевству удастся справиться с последствиями атаки в короткие сроки. На этом фоне в конце прошлой недели нефть марки Brent подешевела почти на 3%.

Вместе с этим инвесторы отметили и сильную промышленную статистику по Китаю, опубликованную в понедельник. Так, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в сентябре вырос до 49,8 пункта с 49,5 пункта, ожидалось сохранение показателя на уровне августа. Индекс PMI в промышленном секторе экономики Китая по версии Caixin составил в сентябре 51,4 пункта против 50,4 пункта, ожидалось снижение до 50,2 пункта. Китай является крупнейшим в мире потребителем нефти.