МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Цена на золото снижается в понедельник утром, инвесторы оценивают противоречивые новости относительно возможного делистинга китайских компаний с фондовых бирж США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.55 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 5,85 доллара, или на 0,39%, до 1500,55 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро сокращалась на 0,91%, до 17,492 доллара за унцию.

На прошлой неделе стало известно о том, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность делистинга китайских компаний с фондовых бирж США, а также ограничения потоков американских портфельных инвестиций в Китай.

Позднее пресс-секретарь минфина США Моника Кроули заявила, что у Вашингтона на данном этапе таких планов нет.

"Рынок золота ищет больше ясности по теме торговой войны", — считает рыночный стратег AxiTrader Стивен Иннес (Stephen Innes), чьё мнение приводит агентство Рейтер. Эксперт отмечает, что в краткосрочной перспективе по котировкам золота нет определённости, учитывая противоречивые новости по торговле.