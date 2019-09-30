МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Бумаги азиатского подразделения бельгийской пивоваренной Anheuser-Busch InBev — Budweiser Brewing Company APAC — подорожали на 4% в первый день торгов на фондовой бирже Гонконга, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов понедельника стоимость акций Budweiser APAC составила 28,2 гонконгского доллара, тогда как цена при первичном размещении составляла 27 гонконгских долларов. Таким образом, рост составил 4,45%.

По данным агентства Рейтер, IPO Budweiser APAC стало крупнейшим в этом году после Uber.

Компания Anheuser-Busch InBev образована в 2008 году путем слияния бельгийской InBev и американской Anheuser-Busch. В октябре 2016 года AB InBev завершила слияние с британской SABMiller. В России компания выпускает пиво Bud, "Клинское", "Сибирская корона", Stella Artois, Lowenbrau, Brahma, Staropramen, "Тинькофф авторское", Hoegaarden, "Толстяк", Bagbier.