МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись в основном в минусе, трейдеры остаются осторожными после новостей о возможном делистинге компаний КНР с бирж США, а также перед длинными выходными в Китае, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшился на 0,92%, до 2905,19 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,06%, до 1595,21 пункта, гонконгский Hang Seng Index — вырос на 0,53%, до 26092,27 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,64%, до 2063,05 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — уменьшился на 0,41%, до 6688,3 пункта, японский Nikkei 225 снизился на 0,56%, до 21755,84 пункта.

"Торговые переговоры были полны сменами курса. Вы не знаете, что (президент США Дональд — ред.) Трамп скажет в ближайшие семь дней или какие изменения будут со стороны США. Поэтому инвесторы сдержанны, находятся в ожидании", — цитирует агентство Франс Пресс слова аналитика Central China Securities Чжана Гана (Zhang Gang).

На прошлой неделе СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность делистинга китайских компаний с фондовых бирж США, а также ограничения потоков американских портфельных инвестиций в Китай. Позднее пресс-секретарь минфина США Моника Кроули заявила, что у Вашингтона на данном этапе таких планов нет.

Рынки Китая будут закрыты в первые семь дней октября в связи с национальными праздниками, из-за чего трейдеры также проявляли осторожность.