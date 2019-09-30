МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Курс рубля усилил снижение к доллару на фоне укрепления американской валюты на международном рынке форекс и мало меняется к евро, доллар поднялся выше 65 рублей впервые с 12 сентября, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.20 мск понедельника растет на 25 копеек – до 64,95 рубля (уже поднимался до 65,01 рубля), курс евро торгуется на уровне предыдущего закрытия – 70,75 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,1% — до 60,37 доллара за баррель.