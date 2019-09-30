МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается вслед за нефтью и рублем, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 16.04 мск снижается на 0,22%, до 2751,89 пункта, индекс РТС — на 0,98%, до 1334,53 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растёт тем временем на 27 копеек, до 64,97 рубля, курс евро — на 3 копейки, до 70,78 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,4%, до 60,2 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Среди лидеров падения – обыкновенные акции "Мечела" (-2,21%), префы "Татнефти" (-2,5%), акции "Интер РАО" (-1,75%), ПИКа (-1,55%), "Новатэка" (-1,14%), а также акции ОГК-2 (-0,99%) и "Русснефти" (-0,89%).

Акции "Алросы", после падения к минимумам сентября, напротив, пытаются восстановить позиции и в понедельник совершают очередную попытку роста и движения в район 75 рублей, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"Индикаторы дневного графика указывают на ослабление нисходящего тренда, который, однако, все еще является преобладающим. Открывать новые "длинные" позиции с расчетом на движение в район 78 рублей стоит не раньше закрепления выше 75 рублей", — добавляет она.

Акции "Алросы" к текущему моменту растут на 2,28%, до 74,54 рубля.

Также среди лидеров роста – акции "Камаза" (12,92%), привилегированные акции группы "ГАЗ" (3,57%), акции ОВК (плюс 1,76%), бумаги "Сургутнефтегаза" (обыкновенные акции поднимаются на 1,71%, префы – на 0,61%), акции "Акрона" (1,42%) и депозитарные расписки X5 (1,19%).

ПРОГНОЗЫ

"Отсутствие драйверов и сниженная активность торгов, как и ожидалось ранее, оказывает негативное воздействие. Тренд снижения будет наблюдаться до конца торгов", — считает Дмитрий Александров из "Универ Капитала".

Вечером рынок будет следовать за динамикой американских площадок, добавляет Георгий Ващенко из "Фридом финанс". В итоге аналитик ожидает закрытия рынка вблизи текущих уровней — 2750 пунктов по индексу Мосбиржи.

"С технической токи зрения закрытие ниже этой отметки указывает на растущую вероятность коррекции в диапазон 2650-2700 пунктов на горизонте двух недель", — добавляет эксперт.

Индексы Мосбиржи и РТС в сентябре подошли к важным среднесрочным поддержкам, представленным уровнями 2730 и 1330 пунктов, преодоление которых откроет дорогу к падению в район 2610 и 1250 пунктов соответственно, считает Кожухова. Тем не менее, у важных поддержек "быки" также могут попытаться сыграть на отскок, и в этом случае склонность к росту на рынке восстановится, в то же время полагает аналитик.