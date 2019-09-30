МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Советник президента США Дональда Трампа по торговой политике Питер Наварро назвал сообщения о делистинге китайских компаний с американских фондовых бирж, возможность которого якобы рассматривает Белый дом, фейковой новостью, состоящей из некорректных интерпретаций и откровенной лжи.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность делистинга китайских компаний с фондовых бирж США. Эти данные появились на фоне подготовки к новому раунду торговых переговоров между США и Китаем, который начнется 10 октября в Вашингтоне.

"Более половины этого (материала) было или в крайней степени некорректным, или являлось откровенной ложью", — заявил помощник Трампа в эфире телеканала CNBC. Ранее информацию Блумберг опровергала пресс-секретарь минфина США Моника Кроули.

Торговая война между США и Китаем идет с 2018 года. За это время они не один раз проводили переговоры, в которых отмечали прогресс, однако в результате снова повышали импортные пошлины на товары друг друга.

Последний раунд торговых переговоров США и Китая прошел в Шанхае 31 июля. Сторонам не удалось добиться прогресса, а торговое противостояние только усугубилось. Новые взаимные пошлины США и Китая вступили в силу 1 сентября, США повысили пошлины на 15% на очередную группу товаров из Китая объемом 300 миллиардов долларов. Китайская сторона в ответ также повысила пошлины, выразила Вашингтону протест и инициировала разбирательство в ВТО.