МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 1 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
Весь день СNY Китай — Национальный день

 

 

 

 
1:30 AUD Австралия — Индекс производственной активности AIG (сент) 53,1

 

 
2:30 JPY Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (авг) 1,59 1,58
2:50 JPY Япония — Индекс Tankan для капитальных расходов крупных предприятий всех отраслей (3 кв.) 7,40% 7,00%
2:50 JPY Япония — Индекс активности крупных производителей Tankan (3 кв.) 7 1
2:50 JPY Япония — Индекс настроения крупных производителей от Tankan (3 кв.) 7 2
2:50 JPY Япония — Индекс настроения крупных непроизводственных компаний от Tankan (3 кв.) 23 20
4:30 AUD Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (авг) -9,70% 2,50%
6:35 JPY Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций Японии (JGB) -0,27%

 

 
7:30 AUD Австралия — Решение по процентной ставке (окт) 1,00% 0,75%
7:30 AUD Австралия — Решение РБА по процентной ставке

 

 

 

 
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (сент) 0,60% 0,50%
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (сент) 0,00% 0,10%
10:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сент) 50,3 50,3
10:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (сент) 41,4 41,4
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сент) 45,6 45,6
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сент) 47,4 47
12:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 0,90% 1,00%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сент) 1,00% 1,00%
15:30 CAD Канада — ВВП (м/м) (июль) 0,20% 0,10%
16:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сент) 51 51
17:00 USD США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (сент) 47,4

 

 
17:00 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (сент) 49,1 50,1
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 1,400 млн

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
1-4 окт RUB Северсталь — производственные результаты за 3кв2019

 

 

 

 
9:00 RUB Индекс производственной активности PMI (сент) 49,1

 

 