МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Совкомбанк разместит субординированные еврооблигации в объеме 300 миллионов долларов с доходностью в размере 8% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Первоначально банк ориентировал инвесторов на доходность около 8% годовых, но в ходе сбора заявок снизил его до 7,875-8% годовых. Объем сделки ожидался в размере 300-400 миллионов долларов.

По последним данным, спрос на бумаги превысил 450 миллионов долларов.

Бумаги для пополнения капитала второго уровня сроком обращения десять с половиной лет предусматривают колл-опцион через пять с половиной лет. Организаторами выступают Citi, J.P. Morgan, UBS, Газпромбанк, "Ренессанс капитал", "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".

Совкомбанк 18-26 сентября провел в Москве и городах Европы и США встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению субординированных еврооблигаций в долларах.