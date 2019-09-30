МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Минфин России планирует в четвертом квартале предложить на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на 420 миллиардов рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении министерства.

Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 100 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — 160 миллиардов рублей, от 10 лет — также 160 миллиардов рублей.

Минфин РФ выполнил план размещения ОФЗ в третьем квартале, который был установлен на уровне 300 миллиардов рублей, на 87,1%, разместив облигации на общую сумму 261,342 миллиарда рублей. Годовой план, который установлен на уровне 2,262 триллиона рублей, по итогам сентября выполнен на 73,5%.