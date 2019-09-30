МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) снижением, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" уменьшилась на 1,96%, до 6,42 доллара, "Новатэка" — на 2,59%, до 202,8 доллара, "Лукойла" — на 2,08%, до 82,74 доллара. Акции "Газпрома" подешевели на 2,49%, до 6,9 доллара, "Газпром нефти" — на 1,67%, до 32,35 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" уменьшилась на 0,51%, до 25,6 доллара, "Северстали" — на 1,78%, до 14,35 доллара, НЛМК — на 1,36%, до 21,72 доллара.

Расписки ВТБ подешевели на 2,04%, до 1,29 доллара, Сбербанка — на 1,19%, до 14,18 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшились в цене на 0,57%, до 17,5 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" уменьшилась на 2,06%, до 13,06 доллара, "Ленты" — на 2,2%, до 3,34 доллара. Бумаги АФК "Система" подешевели на 2,33%, до 3,86 доллара.