МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Цена на золото пробила отметку в 1,5 тысячи долларов за унцию и снижается уже более чем на 2% в понедельник вечером, так как курс доллара укрепляется к другим основным мировым валютам, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 19.08 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex падает на 30,95 доллара, или на 2,05%, до 1475,45 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро сокращалась на 3,34%, до 17,062 доллара за унцию.

Удорожание американской валюты, в которой осуществляются расчёты, традиционно оказывает давление на стоимость золота, которое становится дороже для держателей других валют.

Инвесторы отыгрывают сообщение СМИ, сделанное в пятницу, о возможном делистинге китайских компаний с фондовых бирж США, а также об ограничении потоков американских портфельных инвестиций в Китай. При этом пресс-секретарь минфина США Моника Кроули в воскресенье заявила, что у Вашингтона на данном этапе таких планов нет.

На этом фоне курс американской валюты стал заметно расти — в частности, до максимума по отношению к евро за более чем за два года — с весны 2017 года.

"В краткосрочной перспективе инвесторы стремятся в поиску убежища, которое представлено долларом", — считает рыночный стратег Axi Trader Стивен Иннес (Stephen Innes), чьё мнение приводит агентство Рейтер. Но при этом он добавил, что хотя золото краткосрочно подвержено влиянию противоречивых заголовков газет о "торговой войне", в долгосрочной перспективе его котировки будут расти.