МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок снизился по индексам на фоне негативной динамики рынка нефти (-1,3%) в район 60 долларов за баррель сорта Brent, отмечают трейдеры.

Преобладание позитивной динамики западных фондовых рынков отчасти поддержало рынок акций РФ, говорят эксперты.

К закрытию торгов рублевый индекс Мосбиржи снизился на 0,39%, до 2747,18 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,02%, до 1333,91 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

ВНИЗ ЗА НЕФТЬЮ

Российский фондовый рынок снизился по основным биржевым индексам. Негативный фон создавался падением нефтяных котировок. Рынок "черного золота" продолжил снижаться, и контракты уже торгуются ниже уровней, которые были на рынке до атаки дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии, приведшей к сокращению ее добычи вдвое, до 4 с небольшим миллионов баррелей в сутки.

Генсек ОПЕК Мохаммад Баркиндо 30 сентября заявил, что Саудовская Аравия добилась полного восстановления нефтедобычи после атаки на свои нефтяные объекты.

Кроме того, участники рынка энергоресурсов опасаются переизбытка предложения в условиях замедления мировой экономики. Так, индекс деловой активности (PMI) в сфере промышленности Китая в сентябре пятый месяц подряд оставался ниже ключевой отметки 50 пунктов, что означает замедление активности в промышленности.

Западные фондовые рынки преимущественно повышались в начале недели. Инвесторы играют на повышение на фоне позитивных ожиданий от нового раунда американо-китайских торговых переговоров, который пройдет 10 октября, говорят эксперты.

В лидерах роста цены сегодня оказались ГДР X5 (+2,4%), акции "Алросы" (+2,2%), "Сургутнефтегаза" (+1,6% "обычка", +2% "префы"), "Норникеля" (+1,3%). Подешевели бумаги "Мечела" (-2,3%), акции "Яндекса" (-2,3%), "Новатэка" (-2%), "Газпрома" (-1,4%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Пока нет хороших новостей, из-за геополитических трений российский рынок продолжит торговаться в легкой нисходящей динамике или в "боковике" вместе с нефтью, считает Игорь Костырко из компании "Универ Сбережения".

"Индекс Мосбиржи немного поддержит слабость рубля, а индекс РТС в таком сценарии будет главным аутсайдером. Но если индекс Мосбиржи пробьет вниз уровень 2735 пунктов, то можем увидеть и более агрессивное его снижение — вплоть до 2710 пунктов", — оценил он.

Если в вопросе с добычей саудовской нефти, наконец, появилась определенность, то тема торговых переговоров США и КНР – пожалуй, ключевая для рынков – может отойти на второй план, поскольку в Китае наступают длинные выходные – всю предстоящую неделю там будут выходные, рассуждает Сергей Дейнека из компании "БКС Премьер".

Завтра же индекс Мосбиржи будет показывать разнонаправленные движения в рамках диапазона 2740-2770 пунктов, оценил он.