МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые биржи в понедельник закрылись преимущественно ростом на снижении ожиданий эскалации торгово-финансового противостояния США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,22%, до 7410,24 пункта, французский CAC 40 — вырос на 0,66%, до 5677,79 пункта, немецкий DAX увеличился на 0,39%, до 12429,51 пункта.

В пятницу СМИ сообщили о возможном принудительном делистинге китайских компаний с фондовых бирж США, а также о готовящемся ограничении потоков американских портфельных инвестиций в Китай. Но ранее в понедельник советник президента США по торговой политике Питер Наварро назвал сообщения о делистинге ложью.

Давление на британский индекс оказало снижение цен на акции нефтяных компаний, таких как BP и Shell, акции которых подешевели на 0,67% и 1,02% соответственно. Падение цен на бумаги связано со снижением цен на нефть (более чем на 1%, к 60 долларам за баррель) на ожидании снижения темпов роста спроса на сырьё из-за риска замедления мировой экономики.