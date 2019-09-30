МОСКВА, 30 сен /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс российской валюты против доллара снижается вечером на фоне падения рынка нефти ниже психологически значимого уровня 60 долларов за баррель сорта Brent, свидетельствуют данные торговых площадок.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.50 мск повышается на 19 копеек, до 64,89 рубля, курс евро не меняется относительно предыдущего закрытия, оставаясь на уровне 70,75 рубля, следует из данных Московской биржи.

Падение курса евро ниже уровня 1,09 доллара на форексе обусловило разную динамику доллара и евро, отмечают трейдеры.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Рубль вечером снижался против доллара и стабилизировался к евро на фоне сползания европейской валюты ниже отметки 1,09 доллара.

Курс евро снижается по отношению к доллару и в ходе торгов обновил двухлетний минимум в районе 1,0885 доллара. Это обусловлено глобальным ростом спроса на американскую валюту на фоне сложного развития внешнеторговых отношений США и Китая. Поддержку курсу доллара оказывает сообщение СМИ о возможном ограничении потоков американских портфельных инвестиций в Китай.

При этом днём доллар тестировал отметку в 65 рублей, но теперь отступает от неё, несмотря на усилившееся вечером падение нефтяных цен — в районе 3%.

Рынок нефти опустился ниже психологически значимого уровня 60 доллара за баррель сорта Brent. Этому способствовало официальное сообщение о восстановлении добычи нефти Саудовской Аравией до уровня, который был до атак на нефтяные объекты королевства в середине сентября (9,8 миллиона баррелей в сутки).

В итоге доллар вечером повышается к рублю на 0,3%, евро не меняется. Рублевая цена нефти при этом сползла в район уровня 3,85 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Курс доллара в ближайшие дни попытается закрепиться выше уровня 65 рублей, оценил Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

Евро, скорее всего, окажется более слабым к рублю из-за его снижения на внешнем рынке и останется в диапазоне 70,6-70,9 рубля, добавил он.

Российская валюта лишилась поддержки со стороны налогового периода сентября, что делает ее более уязвимой к внешнему негативу, поясняет Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"При этом доллар вплотную подошел к сопротивлению, расположенному на уровне 65 рублей. В случае сохранения давления на рубль извне уже в рамках сессии вторника долларовые "быки" могут попытаться преодолеть данное сопротивление, после чего американская валюта попытается закрепиться в диапазоне 65–65,5 рубля", — оценил он.