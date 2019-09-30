ВАШИНГТОН, 30 сен /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы в понедельник закрылись ростом в ожидании смягчения торгового конфликта США и Китая, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 23.00 мск индекс Dow Jones растёт на 0,36%, до 26916,83 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,75%, до 7999,34 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,50%, до 2976,74 пункта.

Инвесторы ожидают нового раунда торговых переговоров США и Китая, который состоится 10-11 октября в Вашингтоне.

"Основываясь на отсутствии опасений на рынке, большинство ожидает, что 10 октября состоится некое обсуждение и что по мере движения вперед события будут развиваться обнадеживающе", — приводит агентство Блумберг слова эксперта по инвестициям компании CFRA.

Положительное действие оказали и заявления американских официальных лиц об отсутствии намерений проводить делистинг китайских компаний с фондовых бирж США. Об этом заявила 29 сентября пресс-секретарь минфина США Моника Кроули, ее слова подтвердил советник Белого дома по торговле Пиитер Наварро.

Эксперты поясняют, почему было бы опасно вводить жёсткие и резкие ограничения для инвесторов.

"Это может привести к тому, что Китай начнет продавать (американские) казначейские облигации, что может оказать давление на рынок. Такой шаг нужно сначала хорошо продумать", — сказал старший инвестиционный стратег и портфельный менеджер Slate Stone Wealth LLC в Нью-Йорке Роберт Павлик, мнение которого приводит агентство Рейтер.