МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают по итогам начавшегося месяца умеренного повышения рынка акций РФ, незначительного снижения курса рубля против доллара и его неизменности к евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством "Прайм".

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, в октябре индекс Мосбиржи повысится на 0,2%, РТС — на 0,4%, до 2752 пунктов и 1339 пунктов соответственно.

Курс доллара вырастет до 65 рублей, евро останется около 70,7 рубля, также ожидают аналитики. Цена на нефть марки Brent останется около уровня 60 долларов за баррель, курс евро – около 1,09 доллара, стоимость золота подрастет на 50 долларов, до 1520 долларов за тройскую унцию.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Ожидания от октября довольно тревожные: даже старт торговых переговоров США и Китая на более высоком уровне с 10 октября не означает, что они будут успешными, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер". В СМИ уже появилась информация, что Вашингтон не намерен продлевать разрешение на работу с Huawei, а для Пекина это один из ключевых вопросов, обращает внимание он.

Кроме того, предварительные данные деловой активности за сентябрь показали дальнейшее замедление роста экономики еврозоны, называет еще один негативный фактор аналитик. "Соответственно, в начале месяца могут быть существенные просадки по сырьевым контрактам. Да и китайская экономика в сентябре может показать весьма слабые данные", — добавляет он.

Помимо новостей с переговоров США и Китая, основными драйверами рыночных движений в октябре станут сезон корпоративной отчетности в США, стартующий в середине месяца, а также тема Brexit, которая неизбежно будет увеличивать присутствие в информационном поле по мере приближения 31 октября, отмечает Сергей Дейнека из компании "БКС премьер".

"Кроме того, инвесторы будут внимательно следить за статданными из США, Европы и Китая. С одной стороны, негативные тенденции в ведущих экономиках снижают аппетит к покупке риска. С другой стороны, экономическое замедление может означать новые монетарные стимулы. Так, в настоящее время рынки закладывают вероятность снижения ставки ФРС США на заседании 29-30 октября в 50%", — добавляет аналитик.

Гельды Союнов из Альфа-банка также отмечает, что сохраняющееся торговое противостояние между США и Китаем негативно сказывается на макропоказателях, а выход слабых квартальных результатов американских и европейских компаний может стать причиной снижения индексов акций. Эксперт при этом обращает внимание, что в первые десять дней октября волатильность фондовых индикаторов, особенно азиатских, снизится, так как в это время биржи Китая не будут торговаться.

"В фокусе политический кризис в Великобритании и намеченный на конец будущего месяца Brexit. ЕЦБ проведет заседание, не исключено, что будет объявлено о дополнительных мерах поддержки банков. В США могут запустить программу количественного смягчения, поскольку ситуация с ликвидностью резко обострилась. ФРС соберет заседание по этому вопросу 30 октября. Это дополнительная точка напряженности", — считает Георгий Ващенко из компании "Фридом финанс".

В октябре на локальном рынке в центре внимания заседание Банка России, напоминает эксперт. Ващенко ожидает сохранения ключевой ставки.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Кочетков из "Открытие брокер" ожидает давления на сырьевые активы, а через них на российский рынок.

Дейнека напоминает, что в ближайшие недели начнут выходить операционные результаты российских компаний, и в отдельных акциях возможны всплески волатильности. Эксперт ожидает движения индекса Мосбиржи в октябре в рамках диапазона 2700-2780 пунктов.

"Рынок продолжит следовать преимущественно за внешним фоном. В случае коррекции падать будут все основные бумаги. Защитными инструментами способны стать акции "Магнита", "Ленты", ВТБ, "Яндекса", "Мостотреста", — считает Ващенко.

По его мнению, индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2750-2850 пунктов.

"Сентябрь закончился и его главный итог состоит в том, что "быки" не смогли преодолеть июльский максимум по индексу Мосбиржи, хотя попытка такая была. В данный момент рынок находится в режиме коррекции к предыдущей волне роста и, скорее всего, эта коррекция в ближайшие две недели будет носить боковой характер", — считает Андрей Верников из ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".

"Для российских активов важным фактором остается динамика рынка энергоносителей, где в рамках октября мы ожидаем отступления нефти марки Brent в диапазон 55-58 долларов за баррель, на фоне рисков замедления глобальной экономики и ухода геополитических факторов на второй план. В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем некоторой коррекции индекса Мосбиржи и его уход в коридор 2640-2700 пунктов", — говорит Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

РУБЛЬ ПОД ЛЕГКИМ ДАВЛЕНИЕМ

Главной интригой октября станет очередное повышение тарифов на китайский импорт, считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

"Противоречивые твиты Трампа повышают нервозность участников рынка", — добавил он.

Котировки нефти продолжат падение на фоне замедления темпов мировой экономики и снижения спроса на энергоресурсы, считает Константин Кочергин из банка "Восточный".

"На этом фоне ожидается небольшое повышение доллара от уровня 64,5 рубля", — оценил он.

Ценам на нефть сложно расти из-за торговых противоречий между США и Китаем, поэтому стоит покупать доллары – в конце года ожидается их рост до 67-68 рублей, считает Верников.

Рубль вряд ли сможет игнорировать слабые макроэкономические данные по Европе и Китаю, поэтому, даже при его привлекательности на фоне отрицательных ставок в Европе (в рамках carry trade), он может оказаться под давлением, прогнозирует Кочетков.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

В связи с ожиданиями слабой статистики по Китаю и еврозоне можно ожидать просадки секторов металлургии, нефти и газа, считает Кочетков. Защитные сектора электроэнергетики и телекоммуникаций будут пользоваться более высоким спросом, добавляет он.

Ващенко из "Фридом Финанс" напоминает, что в октябре нас также ждут закрытия реестров акционеров на получение дивидендов в ММК, МТС, "Полюса", "Алросе", "Роснефти", "Газпром нефти", "Распадской". Отчетность за третий квартал опубликует НЛМК, добавляет аналитик.

В данный момент рано покупать акции "по всему фронту" — лучше совершать точеные покупки, рекомендует Верников из ИК "Церих Кэпитал Менеджмент". В частности, интересны акции золотодобывающих компаний, по которым на прошлой неделе началась коррекция, также интересны привилегированные акции компании "Сургутнефтегаз", считает эксперт.

Кочергин из банка "Восточный" считает, что наиболее привлекательной отраслью в октябре будет золотодобыча, а наименее – нефтедобыча. С его точки зрения, в лидерах роста будут бумаги компаний – "Полюс", Polymetal, в лидерах снижения – бумаги "Роснефти" и "Татнефти".

Несмотря на коррекцию на рынке, некоторые бумаги могут смотреться лучше и даже показать позитивную динамику, считает Зварич из Промсвязьбанка. Из "фишек" он выделяет акции "Норильского никеля", которые поддержит хорошая ситуация на рынке никеля. Также эксперт отмечает акции "Аэрофлота", спрос на которые может вырасти на фоне отступления рынка энергоносителей и "высокого сезона" в авиаперевозках.

"Также, на наш взгляд, можно обратить внимание на "Магнит", на ожидании улучшения отчетности спрос на акции ритейлера может быть повышенным, и префы "Башнефти", которые сильно отстают от рынка, в результате чего по итогам октября могут продемонстрировать динамику лучше индекса Мосбиржи", — считает эксперт.