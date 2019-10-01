МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается во вторник утром на фоне роста курса доллара и в ожидании новостей по торговым отношениям США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.47 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 4,75 доллара, или на 0,32% — до 1468,15 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро снижалась на 0,24% — до 16,957 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,1%, до 99,47 пункта. Укрепление доллара негативно сказывается на стоимости золота, делая его дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.

Американскую валюту поддерживает ожидание промышленной статистики по США. Позднее во вторник Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) сообщит данные по индексу деловой активности в промышленности. Аналитики прогнозируют рост индикатора до 50,4% с августовских 49,1%.

Рынки также ожидают новостей по торговым отношениям США и Китая. Последние сообщения были противоречивы: по данным СМИ, Вашингтон готовился ограничить портфельные инвестиции в Китай и провести делистинг компаний КНР с бирж США, однако представители минфина и Белого дома опровергают это. Очередной раунд торговых переговоров США и Китая ожидается 10-11 октября.