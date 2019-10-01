МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Рублевый индекс Мосбиржи растет в начале торгов вторника, долларовый индекс РТС колеблется без единой динамики на фоне усиления ослабления рубля к доллару, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.16 мск вторника рос на 0,3% — до 2755,3 пункта, индекс РТС снижался на 0,08% — 1332,83.

При этом на старте торгов индекс РТС поднимался на 0,18%. С начала торгов индекс уже несколько раз сменил направление, колеблясь в коридоре 1330,98-1336,63 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растет на 18 копеек – до 65,04 рубля.