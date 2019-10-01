МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись ростом, инвесторы оценивают, как будут проходить переговоры по торговым вопросам между США и Китаем, при этом китайские биржи не работают из-за праздников, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс южнокорейский KOSPI увеличился на 0,45%, до 2072,42 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,81%, до 6742,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,59%, до 21885,24 пункта.

Биржи Китая закрыты в связи с празднованием 70-летия КНР. По итогам торгов понедельника индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшился на 0,92%, до 2905,19 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,06%, до 1595,21 пункта, гонконгский Hang Seng Index — вырос на 0,53%, до 26092,27 пункта.

Очередной раунд торговых переговоров США и Китая ожидается 10-11 октября. Трейдеры оценивают, как могут проходить переговоры между странами после сообщений СМИ о том, что Вашингтон готовился ограничить портфельные инвестиции в Китай и провести делистинг китайских компаний с бирж США. Позднее представители минфина и Белого дома опровергли эту информацию.

"Были ли это фальшивые новости или нет, нам всё труднее разобраться в том, что будет делать администрация США. Нет ясности в том, как будут проходить переговоры США и КНР… Но если дальнейшей эскалации не будет на ближайшей встрече, то рынки будут спокойны", — цитирует агентство Рейтер мнение старшего стратега Monex Securities Такаси Хироки (Takashi Hiroki).

Австралийские котировки были дополнительно поддержаны после ожидаемого решения местного центробанка понизить ключевую ставку до 0,75% с 1%, в результате австралийский доллар подешевел к американскому на 0,7%. А японский Nikkei 225 поддержала статистика безработицы, которая в августе сохранилась на уровне июля в 2,2%, когда ожидался её рост до 2,3%.