МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Курс рубля снижается в первый день четвертого квартала вместе с валютами других развивающихся рынков, доллар пробил отметку в 65 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.45 мск вторника растёт на 20 копеек, до 65,07 рубля, курс евро — на 29 копеек, до 70,95 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent при этом увеличивается более чем на 1%, до 59,9 доллара за баррель.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ СДАВАТЬ ПОЗИЦИИ

Сегодня с утра сохраняется глобальная тенденция к укреплению доллара, отмечают аналитики "Сбербанка КИБ" Юрий Попов и Николай Минко.

На международном валютном рынке форекс на этом фоне евро на утренних торгах снижался на 0,2% — до 1,0879 доллара. К текущему моменту европейская валюта пытается выйти в плюс.

Курс рубля сохраняет утренние темпы снижения и теряет к доллару и евро порядка 0,3-0,4%, следует из динамики торгов Московской биржи.

В то же время к текущему моменту индийская рупия к доллару снижается на 0,36%, южноафриканский ранд – на 0,53%, турецкая лира — на 0,7%.

"Доллар продолжает восхождение на мировой арене, тесня как ключевые валюты, так и валюты развивающихся экономик. Активный рост "американца" происходит на фоне резкой коррекции цен на золото. Сохранение неопределенности в мировой торговле и геополитике оказывает перманентное давление на валюты развивающихся рынков. А слабость экономики в еврозоне на фоне сильной статистики из США делает доллар наиболее привлекательной валютой в текущей ситуации", — комментирует Сергей Гайворонский из компании "БКС брокер".

Дополнительным катализатором роста доллара может стать индекс деловой активности в промышленности США (ISM PMI) для обрабатывающего сектора США, если он превысит 50 пунктов (такой сценарий вполне вероятен с учетом деэскалации американо-китайской торговой войны в минувшем месяце), считают Попов и Минко.

"Участники рынка рассчитывают на переговоры между США и Китаем, которые должны пройти в октябре, однако маловероятно, что Пекин пойдет на уступки и поддастся давлению со стороны Вашингтона. Между тем китайский лидер Си Цзиньпин в речи, посвященной 70-летию Китайской Народной Республики, подчеркнул, что ничто не сможет помешать дальнейшему развитию страны", — добавляют они.

ПРОГНОЗЫ

В текущих условиях рубль, вероятно, будет вынужден торговаться в умеренно негативном ключе в диапазоне 65-65,5 за доллар, полагает Дмитрий Полевой из РФПИ.

"В течение дня курс, возможно, удержится в боковом тренде, несмотря на глобальное укрепление доллара. Поддержку рублю, вероятно, окажут цены на нефть — наши аналитики по сырьевым рынкам ожидают, что они поднимутся выше 60 долларов за баррель", — в то же время отмечают аналитики "Сбербанка КИБ".