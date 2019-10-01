МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем ускорили темпы роста до 1% в рамках коррекции после сильного снижения ранее, инвесторы также оценивают данные о снижении добычи в США и России, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.49 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,11%, до 59,91 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,2%, до 54,72 доллара за баррель.

В понедельник котировки нефти упали на 3% после после официального сообщения о восстановлении добычи нефти Саудовской Аравией до уровня, который был до атак на нефтяные объекты королевства в середине сентября (9,8 миллиона баррелей в сутки). Атаки привели к снижению уровня добычи в стране более чем вдвое.

Участники торгов продолжают оценивать данные о снижении добычи в США и РФ. Так, согласно данным минэнерго США, добыча в стране в июле снизилась на 2,3% к июню, до 11,806 миллиона баррелей нефти в день. Кроме того, агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источники, что добыча нефти в России за 29 дней сентября составила в среднем 11,24 миллиона баррелей в день, что ниже уровня августа в 11,29 миллиона баррелей.

"Хотя нефти дали много возможностей подняться значительно выше 70 долларов за баррель из-за геополитических событий, тот факт, что этого не произошло, говорит сам за себя", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика PVM Тамаша Варга (Tamas Varga). По словам эксперта, рынок больше обеспокоен перспективами роста мировой экономики и опасениями возможного переизбытка на рынке, чем разовыми рисками поставок.