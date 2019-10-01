МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по основным индексам на поддержке нефти и на корпоративных новостях, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 15.18 мск в плюсе на 0,92% — до 2772,49 пункта, индекс РТС — на 0,41%, до 1339,43 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 33 копейки – до 65,2 рубля, курс евро — на 40 копеек, до 71,06 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,88% — до 59,77 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции "Лукойла" обновили максимум с 25 апреля текущего года, подскочив в моменте на 6,8% — до 5750 рублей на новости о новой программе обратного выкупа на сумму до 3 миллиардов долларов. К текущему моменту акции "Лукойла" поднимаются на 3,68% — до 5586 рублей.

"Лукойл" объявил о запуске с 1 октября новой программы обратного выкупа акций, в том числе в форме депозитарных расписок, на сумму до 3 миллиардов долларов. Ее срок — по 30 декабря 2022 года. Приобретать бумаги будет дочерняя компания Lukoil Securities Limited на регулируемых торговых площадках через профессиональных международных брокеров.

"Мы полагаем, что во время ее реализации котировки также займут вектор на рост, следуя паттерну, который наблюдался во время реализации предыдущей программы", — комментирует Александр Сидоров из "Велес Капитала".

Сегодня в лидерах роста на рынке акций РФ акции нефтяных компаний, подрастают и бумаги "Россетей", инвесторы позитивно оценили возможность вхождения компании в план приватизации до 2022 года, а также обещания менеджмента увеличить дивидендные выплаты, отмечает Сергей Суверов из "БКС Премьер". Пока же дивидендная доходность "Россетей" заметно уступает аналогичному показателю ФСК, тем не менее замечает эксперт.

Так, в лидерах роста — бумаги "Сургутнефтегаза" (префы поднимаются на 0,81%, обыкновенные акции – на 2,97%), обыкновенные акции "Татнефти" (1,66%), акции "Новатэка" (0,67%), бумаги "Россетей" (префы поднимаются на 1,39%, обыкновенные акции – на 0,9%).

Также среди лидеров роста – акции "Яндекса" (1,56%), депозитарные расписки X5 (1,47%), акции "Юнипро" (1,09%).

Среди лидеров падения – акции Polymetal (-1,8%), "Русала" (-1,34%), ПИКа (-1,12%), "Интер РАО" (-0,99%), "Полюса" (-0,9%), префы "Башнефти" (-0,78%), акции "Северстали" (-0,58%) и привилегированные акции "Мечела" (-0,5%).

ПРОГНОЗЫ

На этой неделе вектор краткосрочной динамики котировок зададут выступления представителей ФРС, так как рынки не могут определиться с перспективой еще одного снижения ставки в этом году на фоне того, что экономика США близка к полной занятости, а инфляционные риски невысоки, отмечает Суверов. "Представителям регулятора трудно обосновать дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики и надо приберечь "патроны" на случай рецессии", — добавляет он.

"Нефтяные котировки тоже нащупали локальное дно и пытаются немного подрастать, что вместе со слабым рублем также поддерживает динамику индекса Мосбиржи. До конца дня выйдет статистика по индексу деловой активности в производственном секторе и расходам на строительство в США. Котировки фьючерса на индекс S&P500 также пока находятся в плюсе", — говорит Игорь Костырко из "Универ Сбережения".

"С учетом набора таких факторов можно ожидать, что до конца дня наш индекс не растеряет большую часть роста, а возможно и сумеет закрепиться выше уровня 2770 пунктов, что откроет ему дорогу для дальнейшего роста в ближайшую торговую сессию", — прогнозирует он.

"Поскольку Китай сегодня празднует Национальный день, следует обратить внимание на динамику западных площадок… В случае отсутствия весомых информационных поводов российские фондовые индексы продолжат торговаться вблизи текущих уровней. Технический диапазон внутридневных колебаний для индекса Мосбиржи на сегодня составляет 2760-2780 пунктов, для индекса РТС 1335-1345 пунктов", — отмечает Андрей Хохрин из ИК "Иволга Капитал".