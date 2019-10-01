МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы преимущественно снижаются после публикации статданных из США, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.11 мск индекс Dow Jones снижался на 0,27%, до 26844,94 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,07%, до 8004,66 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снижался на 0,22%, до 2970,1 пункта.

Инвесторы отыгрывают статданные по индексу деловой активности в промышленности США. Так, в сентябре показатель уменьшился до 47,8% в сравнении с показателем прошлого месяца в 49,1%. Аналитики ожидали роста показателя до 50,4%.

Кроме того, инвесторы продолжают ждать нового раунда торговых переговоров США и Китая. Очередные переговоры между странами ожидаются 10 октября.

"Обе стороны (США и Китай) проявили некоторую гибкость, поэтому есть… вероятность некоторого перемирия или ослабления… торговой войны, и я думаю, это хорошо для рынка", — отметил главный рыночный стратег National Securities в Нью-Йорке Арт Хоган (Art Hogan), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Индекс NASDAQ поддерживает рост цен на акции технологических компаний, чье производство зависит от Китая. Так, бумаги производителей чипов NVIDIA дорожают на 2,75%, Apple — на 1,24%.