МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Доллар дешевеет во вторник вечером после дневного роста до двухлетнего максимума, давление на доллар оказала публикация статданных из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.35 мск курс евро к доллару рос до 1,0934 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0898 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 107,69 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,06 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,14%, до 99,24 пункта.

Курс доллара начал снижаться после публикации статданных из США по индексу деловой активности в промышленности (ISM Manufacturing). Согласно данным, в сентябре показатель опустился до минимума за 10 лет, составив 47,8% в сравнении с августовским показателем в 49,1%. При этом аналитики ожидали роста показателя до 50,4%.

"Данные ISM были достаточно слабыми. Даже если вы просмотрите статистику вдоль и поперек, это все равно негативный отчет", — приводит агентство Рейтер мнение старшего валютного стратега TD Securities Мадзена Иссы (Mazen Issa).

При этом американский президент Дональд Трамп заявил в своем Twitter, что такие данные обусловлены политикой Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая делает доллар дорогой валютой. По словам президента, дорогой доллар по отношению "ко всем другим валютам" оказал негативное влияние на американских производителей.