МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота растет более чем на 1% во вторник вечером после публикации статистики из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.30 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 16,25 доллара, или на 1,1% — до 1489,15 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро увеличивалась на 1,94% — до 17,328 доллара за унцию.

Стоимость золота подскочила после публикации данных по индексу деловой активности в промышленности США. Показатель оказался хуже прогноза, что поддержало цену на золото, которое традиционно является более надежным активом.

Согласно данным, в сентябре показатель опустился до минимума за 10 лет, составив 47,8% в сравнении с августовским показателем в 49,1%. При этом аналитики ожидали роста показателя до 50,4%.

При этом американский президент Дональд Трамп заявил в своем Twitter, что такие данные обусловлены политикой Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая делает доллар более дорогой валютой. По словам президента, дорогой доллар по отношению "ко всем другим валютам" оказал негативное влияние на американских производителей.