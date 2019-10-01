МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Торговые споры, тенденция замедления роста мировых экономик – в первую очередь Китая, США и ряда европейских стран заставляют инвесторов пересматривать свои инвестиционные стратегии и перераспределять капитал таким образом, чтобы в первую очередь сохранить его, рассказали опрошенные "Прайм" аналитики, поделившись своим видением, на какие активы стоит обратить внимание в условиях неопределенности.

"Тенденция замедления темпов роста крупнейших экономик мира, усиление протекционизма в мировой торговле на фоне высоких цен акций и облигаций развитых стран заставляют инвесторов пересматривать свои инвестиционные портфели для поддержания приемлемого соотношения риск/доходность", — говорит главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции", старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.

ЦИКЛИЧЕСКИЙ СПАД ИЛИ НАЧАЛО РЕЦЕССИИ?

Для экономики временный спад — это нормальное и неизбежное явление, отмечает инвестиционный консультант "БКС Премьер" Ян Мельничук. Как правило, тяжелые кризисы происходят внезапно, прилетает так называемый "черный лебедь" (азиатский кризис 1997 года, финансовый кризис 2008 года), добавляет он. Сейчас монетарные власти всех стран внимательно следят за происходящим и оперативно реагируют: смягчение ДКП как инструмент поддержания экономик – один из таких примеров, отмечает эксперт. Тем не менее, замечает он, на рынках сейчас неспокойно, большое количество факторов влияют на настроение инвесторов (торговые войны, ситуация на Ближнем Востоке и прочее).

"В периоды рецессии, как глобальной, так и локальной, как правило, снижаются банковские ставки, что приводит к сокращению доходностей депозитов. Одновременно происходит размытие ценности валют, что в итоге сказывается на покупательной способности накопленных средств", — говорит ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

"Мы считаем, что рынки переоценивают риски надвигающийся рецессии, что особенно прослеживается в доходностях казначейских облигаций США, если судить по динамике акций, то риски составляют порядка 20%. Риск рецессии вероятен в 2021 году", — считает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.

РЕБАЛАНСИРОВКА ПОРТФЕЛЕЙ

Сокращение позиций в европейских и японских гособлигациях, торгующихся с отрицательной доходностью, целесообразно компенсировать наращиванием экспозиции на суверенный долг развивающихся стран, считает Потапов из "ВТБ Капитал Инвестиции".

Луцко из ITI Capital считает, что основной актив для хеджа — это покупка ETF на золото, так как цены на золото продолжат рост в условиях падающих валютных ставок и геополитической нестабильности. "В случае формирования портфеля мы рекомендуем 30% в кэш, 30% в облигациях (валютные еврооблигации), 20% в акциях и 20% в золоте", — рекомендует он.

Кочетков из "Открытие Брокер" напоминает, что драгоценные металлы, которые демонстрируют рост против денег в исторической перспективе инвестирования, могут отличаться повышенной волатильностью на коротких сроках, а также приносят доход лишь за счёт изменения стоимости.

Эксперт также считает, что возможно инвестировать в акции, которые могут потерять в цене на временном отрезке, но неизменно восстановят свою стоимость при улучшении экономической ситуации.

"Естественно, что стоит выбирать бумаги таких компаний, которые доказали свою состоятельность на историческом горизонте. К примеру, в США существует индекс дивидендных аристократов, который за 28 последних лет принёс прибыль своим инвесторам более 2300% против чуть более 1400% в индексе S&P 500", — поясняет свою точку зрения он.

Хотя Кочетков отмечает, что в России пока нет акций, которые регулярно показывают рост дивидендной доходности, но все же есть определенный набор компаний, которые демонстрируют устойчивость в периоды экономического спада. "Естественно, речь идет о крупных экспортерах вроде ГМК "Норникель" или "Газпрома", — приводит пример он.

"Кроме того, акции компаний, работающих на внутреннем рынке, также могут стать достойным объектом инвестирования. Большинство акций электроэнергетики приносит хороший дивидендный доход. Эти бумаги также отыгрывают девальвацию рубля, хотя и с некоторой задержкой относительно других секторов", — рекомендует аналитик.

Мельничук из "БКС Премьер" считает, что для сохранения капитала, особенно на российском фондовом рынке, подойдет портфель из надежных корпоративных облигаций, он поможет "пересидеть" спад и получить хороший доход по сравнению с банковским депозитом. "Возможность быстро реализовать облигации без потери накопленных процентов дает клиенту мобильность. Быстро продав облигации, можно переложиться в акции "просевших", но перспективных компаний. Хороший пример – акции Сбербанка, которые остро реагируют на финансовые катаклизмы, но и не менее быстро восстанавливаются и выходят на новые уровни", — добавляет он.

"В случае перехода экономики в стадию рецессии имеет смысл вкладываться в классические защитные секторы, для квалифицированных инвесторов это ETF на американские товары первой необходимости, здравоохранение и драгметаллы. Для инвестора без квалификации, используя возможности Санкт-Петербургской биржи, можно купить отдельно компании, входящие в ETF. Один из основных плюсов последних заключается в том, что они торгуются в долларах, американская валюта также является защитным инструментом в периоды общего спада", — отмечает эксперт.