МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые биржи во вторник закрылись снижением примерно на 1% после публикации ряда статданных из США и еврозоны, вызвавших опасения относительно замедления роста мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,74%, до 7353,6 пункта, французский CAC 40 — на 1,41%, до 5597,63 пункта, немецкий DAX — на 1,29%, до 12268,19 пункта.

Участники торгов обращают внимание на статданные по индексу деловой активности в промышленности США. В сентябре показатель обновил минимум на 10 лет, что создало напряжение на американских рынках.

Экономист Capital Economics Хьюберт де Барош (Hubert de Barochez), чье мнение приводит агентство Рейтер, отметил, что данные из США были разочаровывающими для инвесторов, которые ждали восстановления роста экономики США после слабых показателей по еврозоне.

Ранее во вторник европейское статистическое агентство Евростат опубликовало данные, согласно которым годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, в сентябре замедлилась до 0,9% против уровня прошлого месяца в 1%.

Инвесторы также отыгрывают сообщение ВТО об ухудшении прогноза роста объемов мировой торговли по итогам текущего года до 1,2%. В апреле показатель составлял 2,6%. Среди рисков экономисты организации упомянули торговые конфликты, а также финансовую волатильность и макроэкономические шоки.