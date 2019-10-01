МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок изменился разнонаправленно по индексам на фоне ощутимого (более чем на 50 копеек) ослабления рубля к доллару.

Неуверенная динамика рынка нефти в район 60 долларов за баррель сорта Brent и снижение западных фондовых индексов не помешали "Лукойлу" обновить локальный максимум на корпоративном позитиве, отмечают трейдеры.

К закрытию торгов рублевый индекс Мосбиржи повысился на 0,42% до 2758,83 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,34% до 1329,37 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

БЕЗ ЕДИНОЙ ТЕНДЕНЦИИ

Российский фондовый рынок не показал единой динамики по основным биржевым индексам. Это обусловлено ростом курса доллара на 55 копеек до 65,41 рубля.

Неуверенная динамика рынка РФ поддерживалась разнонаправленным колебанием нефтяных котировок, сползших вечером в минус. Рынок "черного золота" пытался днем корректироваться вверх от психологически значимого уровня 60 долларов за баррель. Однако слабые макроэкономические данные по деловой активности США в сентябре повысили опасения инвесторов по поводу спроса на энергоресурсы.

Западные фондовые рынки во вторник также снижались на фоне опасений по поводу мировой экономики, что добавляло неуверенности в динамику российского рынка акций. Ранее во вторник ВТО ухудшила прогноз роста объёмов мировой торговли по итогам текущего года до 1,2%, хотя в апреле такой прогноз составлял 2,6%. Среди рисков экономисты организации упомянули торговые конфликты, а также финансовую волатильность и макроэкономические шоки.

ЛУКОЙЛ ПОДДЕРЖАЛ РЫНОК

В лидерах роста во вторник оказались акции "Лукойла" (+2,7%), подорожавшие на фоне объявления нефтяной компанией новой программы buy back на сумму до 3 миллиардов долларов сроком с 1 октября 2019 года по 30 декабря 2022 года. Бумаги подскакивали на 6,8% — до 5750 рублей, максимума с 25 апреля.

Подорожали также акции "Сургутнефтегаза" (+1,7%), "Татнефти" (+1,1%), "Яндекса" (+1%). Подешевели бумаги "Россетей" (-3,1%), акции "Интер РАО" (-2,7%), ММК (-1,2%), НЛМК (-1,1%), "Северстали" (-1%).

Акции металлургов показывают слабую динамику, что связано с негативными трендами на рынке стали – цены на нее уже долгое время снижаются в свете угрозы замедления роста мировой экономики, говорит Александр Бахтин из компании "БКС Премьер".

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индекс Мосбиржи удержал важный технический уровень поддержки в районе 2740 пунктов и отскочил наверх, говорит Игорь Костырко из компании "Универ Сбережения".

"Это дает основание рассчитывать на продолжение его роста на завтрашних торгах с целью движения в район 2800-2820 пунктов. Слабость российского рубля приводит к отставанию в динамике индекса РТС от индекса Мосбиржи, хотя завтра вполне возможно с технической точки зрения небольшое локальное укрепление рубля к доллару", — добавил он.

В среду российский рынок акций будет пытаться продолжить рост, индекс Мосбиржи будет колебаться в диапазоне 2750-2770 пунктов, оценил Бахтин.

"При этом, по-видимому, дефицит очевидных драйверов для роста сохранится. Драйверов не хватает не только рынку акций, но и рынку нефти. Текущие котировки "черного золота" уже учитывают факт восстановления добычи Саудовской Аравией после атаки дронов. Дополнительное давление на стоимость барреля оказывает усиление доллара на валютном рынке и опасения по поводу замедления мировой экономики", — добавил он.

Для индекса Мосбиржи ключевым сопротивлением росту выступает уровень 2780 пунктов, а поддержка обозначила себя в диапазоне 2740-2745 пунктов, оценил Андрей Хохрин из компании "Иволга Капитал".