МОСКВА, 1 окт /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс российской валюты против доллара и в большей степени к евро снижался вечером во вторник, отыгрывая коррекцию европейской валюты вверх.

Рынок нефти после попыток коррекционного роста днем вечером опять опустился ниже психологически значимого уровня 60 долларов за баррель сорта Brent, что надавило на рубль, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.22 мск повышался на 40 копеек, до 65,26 рубля, курс евро — на 69 копеек, до 71,36 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ УСТУПАЕТ НОВЫЕ РУБЕЖИ

Рубль во вторник сдавал позиции основным резервным валютам, которые закреплялись выше 65 рублей за доллар и 71 рубля за евро – впервые за пару недель.

Снижение аппетита к риску произошло на мировых торговых площадках на фоне роста опасений по поводу темпов роста мировой экономики.

Этому способствовали слабые макроэкономические данные по деловой активности США в сентябре. Соответствующий индекс (PMI) рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), в сентябре снизился до 47,8 против 49,1 в августе, достигнув минимума с июня 2009 года. Экономисты, опрошенные WSJ, ожидали, что индекс в сентябре составит 50,1.

Кроме того, ранее во вторник ВТО ухудшила прогноз роста объёмов мировой торговли по итогам текущего года до 1,2%, хотя в апреле такой прогноз составлял 2,6%. Среди рисков экономисты организации упомянули торговые конфликты, а также финансовую волатильность и макроэкономические шоки.

Давление на рубль поддерживалось разнонаправленным колебанием нефтяных котировок, сползших вечером в минус. Рынок "черного золота" пытался днем корректироваться вверх от психологически значимого уровня в 60 долларов за баррель. Однако к вечеру стоимость нефти снижалась на 0,37%, до 59 долларов.

В итоге доллар и евро вечером повышались к рублю на 0,6-1%. Рублевая цена нефти при этом колебалась около уровня 3,85 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Спрос на рисковые валюты и в частности рубль в последнее время снижается еще и по причине рисков импичмента американского президента и немного изменившихся ожиданий относительно усиления стимулирования со стороны ФРС, рассуждает эксперт "БКС Брокер" Иван Копейкин.

"Впрочем, есть и позитивные для рубля факторы в виде высоких реальных процентных ставок. Поэтому усиление негативной динамики в ближайшие дни, на мой взгляд, маловероятно. Наиболее вероятным сценарием является консолидация курса доллара между отметками 64,8 и 65,2 рубля, а евро – между 70,4 и 71,5 рубля", — оценил он.

С фундаментальной точки зрения настроения на мировых фондовых площадках во вторник ухудшились ввиду неблагоприятных сигналов в отношении американской и европейской экономики, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"Промышленный сектор продолжает испытывать слабость, снижая аппетит к риску на рынках. Инвесторы сейчас чувствительны к любому негативу. В среду задать тон настроениям могут нефтяные цены и первые данные о состоянии американского рынка труда за сентябрь. Кроме того, в этот период выступают многие члены ФРС, которые могут дать сигналы относительно дальнейшей монетарной политики регулятора", — добавила она.