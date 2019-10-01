ВАШИНГТОН, 1 окт /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы США во вторник закрылись в минусе на фоне снижения деловой активности в стране.

По данным на 16.00 по времени восточного побережья США (23.00 мск), индекс Dow Jones снизился на 1,28%, до 26573,04 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 1,13%, до 7908,68 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 на 1,23%, до 2940,25 пункта.

Во вторник стало известно, что индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в сентябре уменьшился до 47,8% с августовских 49,1%. Эти данные опубликовал американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).

Ранее аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста индикатора до 50,4%.

Индекс занятости в секторе промышленности страны в сентябре уменьшился до 46,3% с уровня августа в 47,4%.

Показатель ниже отметки в 50% говорит о спаде деловой активности в производственном секторе, выше — о ее росте.