МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром растут в среднем на 1% после данных Американского института нефти (API) о значительном снижении запасов в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.17 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,88%, до 59,41 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,34%, до 54,34 доллара за баррель.

Как сообщил API в ночь на среду, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 27 сентября упали на 5,92 миллиона баррелей. Аналитики, в свою очередь, ожидают, что запасы за период снизились в стране лишь на 1,79 миллиона баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером.

Поддерживает рост котировок и коррекционная динамика после трёх торговых сессий снижения. Давление на нефтяные цены было связано с сообщениями о восстановлении добычи в Саудовской Аравии после атак 14 сентября и опасениями за спрос на сырье из-за рисков возможного замедления роста мировой экономики.

Рынки обращают внимание и на тот фактор, что Эквадор сообщил о планах выйти из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) с января 2020 года. Страна входит в число членов ОПЕК с самым небольшим объемом добычи нефти. Эквадор присоединился к ОПЕК в 1973 году. Девятнадцать лет спустя, в 1992 году, он добровольно приостановил свое членство и снова возобновил его в 2007 году. В январе ОПЕК покинул Катар, который был членом организации почти шесть десятилетий.