МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам в среду утром вышел в слабый плюс после снижения, вызванного негативной статистикой по промышленности США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.29 мск курс евро к доллару рос до 1,0934 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,093 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 107,85 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,74 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,04%, до 99,17 пункта.

Во вторник индекс доллара находился у отметки 99,5 пункта, максимума с мая 2017 года, но затем перешел к снижению на слабой промышленной статистике. По данным американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в промышленности США в сентябре упал до минимума с июня 2009 года — 47,8% с августовских 49,1%, хотя аналитики, напротив, ожидали роста до 50,4%.

"Мы полагаем, что по крайней мере отчасти слабые данные связаны с забастовкой GM, которая началась в середине сентября", — сказал агентству Рейтер старший экономист по США из Capital Economics в Торонто Пол Эшворт (Paul Ashworth).

Забастовка профсоюза автомобильной промышленности продолжается в США третью неделю. По оценкам аналитиков, каждый день простоя обходится GM в 50-100 миллионов долларов.

Теперь рынки ожидают статистики по безработице в США за сентябрь, которая будет опубликована министерством труда в пятницу. Аналитики полагают, что показатель остался на уровне августа в 3,7%.