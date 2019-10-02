МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Золото дешевеет в среду утром, — инвесторы фиксируют прибыль после удорожания металла на 1% на сохранении рисков замедления мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.52 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 7,15 доллара, или на 0,48%, до 1481,85 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро снижалась на 0,05%, до 17,293 доллара за унцию.

Риски, связанные с возможным замедлением роста мировой экономики, вновь вернулись на рынки после слабых статданных по США, вышедших во вторник. Индекс деловой активности в промышленности от американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) в сентябре упал до десятилетнего минимума, хотя эксперты ожидали роста.

Трейдеры обратили внимание и на то, что Всемирная торговая организация (ВТО) более чем вдвое ухудшила прогноз по росту объемов мировой торговли в текущем году — до 1,2% с апрельских 2,6%. ВТО также ожидает замедления роста мирового ВВП в 2019 и 2020 годах до 2,3% с 2,8% в 2018 году.

"Стоимость золота может опуститься до 1455 долларов в краткосрочной перспективе, потому что рынку нечего переоценивать, пока Федрезерв не понизит ставки. На фоне смешанных новостей вокруг продолжающегося торгового спора США и Китая волатильность, скорее всего, останется высокой для драгоценного металла", — сказала агентству Рейтер вице-президент по исследованиям рынков металлов, энергоресурсов и валюты Religare Broking Ltd. Сугандха Сахдева (Sugandha Sachdeva).