МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Nordgold в среду открыл книгу заявок на пятилетние еврооблигации, номинированные в долларах, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, ориентир доходности бумаг с погашением в октябре 2024 года составляет 4,375-4,5% годовых.

Компания с 26 сентября провела в Москве, а также городах Европы и США встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов.

Организаторами выступают Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, Газпромбанк, ING, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".