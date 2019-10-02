МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду снизились в пределах 2%, следуя за негативной динамикой американских бирж после слабой промышленной статистики, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс южнокорейский KOSPI снизился на 1,95% — до 2031,91 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,53%, до 6639,9 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,49%, до 21778,61 пункта.

Биржи Китая закрыты в связи с празднованием 70-летия КНР. По итогам торгов понедельника индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 0,92% — до 2905,19 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,06%, до 1595,21 пункта, гонконгский Hang Seng Index — вырос на 0,53%, до 26092,27 пункта.

Слабая статистика по США усилила опасения за перспективы мировой экономики. Индекс деловой активности в промышленности от американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) в сентябре упал до минимума с июня 2009 года, хотя эксперты ожидали роста.

"Если взглянуть на более общую картину, будет справедливым сказать, что мировой промышленный сектор столкнулся с проблемами. Торговый конфликт США и Китая вызывает цепную реакцию по всему миру", — сказал агентству Франс Пресс рыночный аналитик CMC Markets Дэвид Мэдден (David Madden).