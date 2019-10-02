МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Торги акциями материнской компании российского брокера "Фридом Финанс" — Freedom Holding на американской бирже NASDAQ, специализирующейся на акциях высокотехнологичных компаний, начнутся 15 октября, говорится в сообщении инвесткомпании.

"Инвестиционный холдинг, оказывающий финансовые услуги в странах Восточной Европы и Центральной Азии, объявляет об одобрении заявки на листинг на NASDAQ Capital Market. Начало торгов запланировано на 15 октября, акции будут торговаться под тикером FRHC", — указывается в сообщении. До этого акции компании торговались на OTCQX — внебиржевом рынке.

Как пояснили РИА Новости, акции, которые торговались на внебиржевом рынке, начнут торговаться на бирже NASDAQ, Free Float составит 26,76%.

"Мы рады сообщить, что успешно прошли листинг на NASDAQ…. Это результат нашей продолжительной кропотливой работы, а также еще один шаг в реализации бизнес-плана на ближайшие годы. Мы уверены, что листинг позволит нам вести коммуникацию с более широкой аудиторией и установить стратегические отношения с инвесторами и другими участниками финансового рынка", — приводятся в сообщении слова генерального директора Freedom Holding Corp. Тимура Турлова.

Freedom Holding Corp. — международный финансовый холдинг, зарегистрированный в Неваде, США. Freedom Holding Corp. на сегодня включает в себя: российского брокера и банк "Фридом Финанс", казахстанского брокера АО "Фридом Финанс", украинскую компанию ООО "Фридом Финанс Украина", Freedom Finance Cyprus Limited, Freedom Finance Germany TT GmbH., ООО "Фридом Финанс" (Узбекистан). Капитализация по состоянию на конец сентября составляет порядка 700 миллионов долларов, собственный капитал группы превышает 125 миллионов долларов, активы — 429 миллионов долларов, а клиентские активы — 1,3 миллиарда долларов. Общее число клиентских счетов — свыше 121 тысячи.