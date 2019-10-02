МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду падают на 1,3-1,6% вслед за рынками США и Азии, — инвесторы уходят от риска ввиду усилившихся опасений за рост мировой экономики после слабой статистики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.35 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 1,65% — до 7239,05 пункта, французский CAC 40 — на 1,63%, до 5506,44 пункта, немецкий DAX — на 1,28%, до 12108,45 пункта.

Мировые торговые площадки оказались под давлением слабой статистики по промышленности США. Индекс деловой активности в промышленности от американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) в сентябре упал до минимума с июня 2009 года, тогда как эксперты ожидали роста.

Негативная статистика по крупнейшей экономике мира усилила на рынках опасения за перспективы глобального роста, которые и так под вопросом из-за длительного торгового конфликта США и КНР. В результате азиатские рынки упали на 0,5-2%, а индексы США во вторник опустились на 1,1-1,2%.

"Согласно нашему базовому сценарию, торговая напряженность останется на высоком уровне, и мы ожидаем, что рост мировой экономики замедлится в 2020 году до самых низких темпов со времен мирового экономического кризиса", — цитирует агентство Рейтер старшего инвестиционного директора UBS Wealth Management Марка Хефеле (Mark Haefele).