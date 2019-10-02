МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. "Лукойл" не планирует досрочно завершать новую программу выкупа акций (buy back), сообщил журналистам глава компании Вагит Алекперов на полях Российской энергетической недели.

"Пока нет. Пока до 3 миллиардов (долларов — ред.) до 2022 года", — ответил Алекперов на соответствующий вопрос.

Во вторник "Лукойл" объявил новую программу buy back на сумму до 3 миллиардов долларов сроком с 1 октября 2019 года по 30 декабря 2022 года. Сумма программы обратного выкупа акций эквивалентна 36,3 миллиона обыкновенных акций компании, или 5,1% ее уставного капитала по цене закрытия 82,74 доллара США за депозитарную расписку, представляющую одну обыкновенную акцию, по состоянию на 30 сентября 2019 года на Лондонской фондовой бирже.

В сентябре прошлого года "Лукойл" начал программу обратного выкупа своих акций на открытом рынке на общую сумму до 3 миллиардов долларов сроком до 30 декабря 2022 года. Приобретаемые акции планировалось погашать. Программа досрочно завершилась в августе текущего года: Lukoil Securities Limited выкупила в итоге 4,96% акций компании.