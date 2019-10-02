МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Курс доллара к иене снижается, но растёт к евро, инвесторы и спекулянты оценивают возможную реакцию Федеральной резервной системы (ФРС) США на данные о неожиданном снижении деловой активности в стране, свидетельствуют данные бирж и комментарии аналитиков.

По состоянию на 13.37 мск курс евро к доллару снижается до 1,0917 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,093 доллара за евро, курс доллара к иене опускается до 107,66 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,74 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растёт на 0,2%, до 99,32 пункта.

Согласно вышедшим накануне данным американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в промышленности США в сентябре упал до минимума с июня 2009 года — 47,8% с августовских 49,1%, хотя аналитики, напротив, ожидали роста до 50,4%.

Теперь рыночные игроки ожидают статистику безработицы в США за сентябрь, которая будет опубликована министерством труда в пятницу. Аналитики полагают, что показатель остался на уровне августа в 3,7%, но в случае таких же неожиданных изменений это может стать очередной пищей для размышлений на следующем заседании ФРС.

"Это подкрепляет наше мнение о том, что пока Федрезерв продолжает упрямо цепляться за идею, что ставки находятся на подходящем уровне, ему придется признать, что основная поддержка — рынок труда и потребление — слабеют", — цитирует агентство Рейтер мнение аналитиков банка BNY Mellon.