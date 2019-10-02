МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Курс рубля днем в среду умеренно снижается к доллару вместе с валютами развивающихся рынков и перешел к слабому росту к евро в ожидании публикации статистики по американскому рынку труда и выступления нескольких представителей Федрезерва США, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.37 мск среды рос на 9 копеек, до 65,35 рубля, курс евро снижается на 5 копеек, до 71,34 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent после утреннего роста перешел к снижению и опускается на 0,39% — до 58,66 доллара за баррель.

СНИЖЕНИЕ АППЕТИТА К РИСКОВЫМ АКТИВАМ

Курс рубля отступил от утренних минимумов: в ходе торгов рубль максимально терял к доллару 0,5%, к евро – 0,2%. К текущему моменту рубль снижается к американской валюте на 0,2% и торгуется у уровня предыдущего закрытия в паре с евро.

К текущему моменту южноафриканский ранд к доллару снижается на 0,11%, турецкая лира — на 0,64%, при этом индийская рупия закрыла торги в символическом плюсе, поднявшись на 0,03%.

"Рубль сегодня утром продолжает слабеть к доллару США. Динамика национальной валюты всецело связана с глобальным снижением аппетита инвесторов к рисковым активам после публикации слабых данных по экономике США", — отмечает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

Индекс ISM обрабатывающего сектора, опубликованный во вторник, снизился в сентябре до минимального уровня последних 10 лет – 47,8 пункта (значение больше 50 пунктов говорит о росте экономической активности, меньше – о снижении), что значительно хуже ожиданий рынка, указывает аналитик.

"Слабые индексы ISM усиливают опасения замедления темпов экономического роста США. На этом фоне рыночная оценка вероятности снижения ставки ФРС на заседании 30 октября выросла с 40 до 60%", — добавляет он.

Аналитики "Сбербанка КИБ" Юрий Попов и Николай Минко также отмечают, что рынки обеспокоены негативной промышленной статистикой из США.

"В среду в США ожидаются выступления нескольких представителей Федрезерва, а также промышленная статистика — если она окажется негативной, это может повлиять на рыночные ожидания с точки зрения перспектив снижения ставки федеральных фондов в октябре. Кроме того инвесторы ждут сентябрьских данных ADP по американскому рынку труда; предполагается, что эта статистика также будет негативной, поскольку ISM ранее зафиксировал значительное снижение уровня занятости в обрабатывающем секторе", — добавляют они.

"Слабые данные по деловой активности поколебали уверенность в экономике США, повысив вероятность нового снижения ставки уже в этом году. Кроме того, за излишне жесткую политику ФРС вновь попала под критику президента США Дональда Трампа", — отмечает Сергей Гайворонский из "БКС Брокер".

ПРОГНОЗЫ

"Сейчас мы не видим фундаментальных факторов для укрепления рубля и возврата курса в район 64 рубля за доллар, но учитывая динамику последних дней, вероятнее всего, временная стабилизация рубля вблизи 65,5 рубля за доллар. Дальнейшая динамика будет зависеть от публикуемых на этой неделе данных по рынку труда США в сентябре и их влияния на оценку инвесторами дальнейших перспектив ДКП ФРС США", — комментирует Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

По мнению Попова и Минко из "Сбербанка КИБ", если данные ADP окажутся негативными, а представители ФРС США продемонстрируют мягкий настрой, пара доллар-рубль в среду должна снизиться до 65 рублей, а евро-доллар — вырасти до 1,095 доллара.

Дмитрий Полевой из РФПИ в среду ожидает сохранения диапазона 65-65,5 рубля за доллар, учитывая неоднозначный внешний фон.