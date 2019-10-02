МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26228 с погашением в апреле 2030 года на 21,061 миллиарда рублей при спросе в 45,22 миллиарда, говорится в сообщении Московской биржи.

Цена отсечения составила 104,971% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,1% годовых. Средневзвешенная цена составила 104,971% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 7,1%.

В целом в четвертом квартале Минфин планирует предложить на аукционах ОФЗ на 420 миллиардов рублей по номинальной стоимости. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 100 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — 160 миллиардов, от 10 лет — также 160 миллиардов рублей.

Минфин РФ выполнил план размещения ОФЗ в третьем квартале, который был установлен на уровне 300 миллиардов рублей, на 87,1%, разместив облигации на общую сумму 261,342 миллиарда рублей. Годовой план, который установлен на уровне 2,262 триллиона рублей, по итогам сентября выполнен на 73,5%.