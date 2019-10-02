МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Рубль перешел к укреплению к доллару и усилил рост к евро на фоне успешного размещения ОФЗ и новостей с Российской энергетической недели, прокомментировали опрошенные РИА Новости аналитики.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.27 мск среды снижался на 9 копеек — до 65,18 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 71,18 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,15% — до 58,98 доллара за баррель.

"Некоторое усиление рубля в середине торгового дня в среду можно отнести на счёт вполне успешного размещения ОФЗ. Минфин предложил инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 26228 с погашением в апреле 2030 года. Удалось разместить бумаги на 21,061 миллиарда рублей при спросе 45,22 миллиарда рублей и средневзвешенной доходности 7,1%. Итоги аукциона говорят о том, что желающих на выход весьма немного, а рублёвые инструменты остаются одними из самых привлекательных в мире на фоне стремления ведущих центральных банков к более мягкой денежной политике", — комментирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

В большей мере возможности для укрепления валюты формировались в плоскости долгового рынка. Минфин РФ провел очередной достаточно успешный аукцион, также отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

Кроме того, сдержанное укрепление российской валюты, на его взгляд, может происходить на фоне присутствия в информационном фоне большого количества заявлений на Российской энергетической неделе от представителей как российской власти, так и картеля ОПЕК о сохранении приверженности поддержке и стабилизации нефтяного рынка.

"Заметим, что в настоящий момент мы не видим драйверов, которые могли бы способствовать ярко выраженному укреплению рубля в краткосрочной перспективе, ожидаем, что в российской валюте склонность к ослаблению сохранится", — добавляет Покатович.