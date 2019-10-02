МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы снижаются в среду более чем на 1% после публикации ряда статданных из США, которые создали беспокойство на рынке относительно перспектив роста американской экономики, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 16.41 мск индекс Dow Jones снижался на 1,02%, до 26301,17 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,14%, до 7818,69 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,06%, до 2909,14 пункта.

Напряжение на рынке возросло после того, как днем ранее американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликовал данные, согласно которым индекс деловой активности в промышленности опустился до минимума за 10 лет.

"Сложно спорить с тем, что промышленный сектор находится в состоянии рецессии. Это обстоятельство делает и без того важное заседание ФРС… еще более важным", — сказал агентству Рейтер стратег Deutsche Bank Джим Рейд (Jim Reid).

Дополнительное давление на индексы оказывают статданные по числу рабочих мест в частном секторе США, которые оказались хуже прогноза. Показатель увеличился на 135 тысяч против прогнозируемых 140 тысяч.

В рамках сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое прошло 17-18 сентября, было принято решение о снижении процентной ставки на 25 базисных пункта до уровня в 1,75-2% годовых. По данным CME Group, 72,2% экспертов ожидают снижения ставки еще на 25 базисных пункта, до 1,5-1,75% годовых. Остальные 27,8% прогнозируют сохранение ставки на текущем уровне. Следующее заседание регулятора пройдет 29-30 октября.