МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Золотодобывающая компания Nordgold размещает пятилетние еврооблигации в объеме 400 миллионов долларов с доходностью в размере 4,125% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности евробондов с погашением в октябре 2024 года составлял 4,375-4,5% годовых, в ходе сбора заявок инвесторов он был снижен до финального диапазона 4,125-4,25% годовых.

По последним данным, спрос на бумаги превысил 900 миллионов долларов.

Компания с 26 сентября провела в Москве, а также городах Европы и США встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов.

Организаторами выступают Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, Газпромбанк, ING, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".