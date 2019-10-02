МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Общий объем торгов на всех рынках Московской биржи в сентябре 2019 года снизился на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 67,7 триллиона рублей, следует из материалов торговой площадки.

"В сентябре 2019 года общий объем торгов на рынках Московской биржи составил 67,7 триллиона рублей. Лучшую динамику продемонстрировал рынок акций (рост на 16,9%) и срочный рынок (рост на 10,5%), в том числе рынок фьючерсов и опционов на товары (рост на 129,4%). Здесь и далее динамика показана по сравнению с аналогичным периодом 2018 года", — говорится в сообщении.

Объем торгов на фондовом рынке в августе снизился на 5,8% и достиг 2,449 триллиона рублей. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос на 16,9%, до 1,063 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов вырос на 11,3%, составив 50,6 миллиарда рублей.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями снизился на 18% и составил 1,387 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов составил 66 миллиардов рублей, что на 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В сентябре на фондовом рынке Московской биржи размещены 80 облигационных займов на общую сумму 1,381 триллиона рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 807,6 миллиарда рублей.

Объем торгов на валютном рынке составил 25,1 триллиона рублей, что на 7,4% ниже, чем в сентябре 2018 года. На торги инструментами спот пришлось 5,6 триллиона рублей, на сделки своп и форварды – 19,5 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи составил 1,194 триллиона рублей, или 18,4 миллиарда долларов.