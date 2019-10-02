МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота растет более чем на 1%, пробив уровень в 1,5 тысячи долларов за унцию, на сохранении ожиданий рисков замедления мировой экономики, подкреплённых последней макростатистикой из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.28 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 16,25 доллара, или на 1,09%, до 1505,25 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро увеличивается на 1,77% — до 17,608 доллара за унцию.

Стоимость золота, которое традиционно считается надежным активом, растет на фоне новых статданных из США.

Так, накануне стало известно, что индекс деловой активности в промышленности страны опустился до минимума за 10 лет, а сегодня — что число рабочих мест в частном секторе США увеличилось на 135 тысяч вместо прогнозируемых 140 тысяч.

Подобные данные могут стать дополнительным побудительным мотивом для Федеральной резервной системы США (ФРС) к дополнительному смягчению монетарной политики, что при прочих равных ослабит доллар. А это позитивно для стоимости золота, делая его доступнее для инвесторов, владеющих другой валютой.

"У нас были действительно неутешительные экономические данные из США. Это сигналы замедления экономического роста… что также стимулирует предположения о снижении процентных ставок", — отметил аналитик FXTM Лукман Отунуга (Lukman Otunuga), чье мнение приводит агентство Рейтер.