МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Курс доллара к остальным основным мировым валютам снижается после публикации ряда статданных из США, свидетельствуют данные бирж и комментарии аналитиков.

По состоянию на 19.01 мск курс евро к доллару растёт до 1,0952 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,093 доллара за евро, курс доллара к иене опускается до 107,19 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,74 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,2%, до 99,04 пункта.

Аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) ранее в среду сообщила, что число рабочих мест в частном секторе США в сентябре увеличилось на 135 тысяч, вместо ожидаемых рынком 140 тысяч. Кроме того, накануне стало известно, что индекс деловой активности в промышленности страны (ISM) неожиданно опустился до минимума за 10 лет.

Подобные данные могут стать мотивом для Федеральной резервной системы США (ФРС) к дополнительному смягчению монетарной политики. А снижение учётной ставки Федрезерва традиционно ослабляет доллар.

Глава стратегии FX в Exchange Bank of Canada Эрик Брегар (Erik Bregar) считает, что подобная статистика — свидетельство неопределенности в экономике. "Отчет об ISM США доказал это, и мне, действительно, интересно, когда ФРС прекратит притворяться, что все в порядке", — сказал он.